Игрок сборной Катара: мы хотели бы извиниться перед болельщиками и всей страной

Полузащитник сборной Катара Тарек Сальман поделился эмоциями от матча второго тура чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сенегала.

«Мы хотели бы извиниться перед болельщиками и всей страной. Мы доставили им плохие эмоции из-за поражения в двух матчах подряд на чемпионате мира. Очень обидно вылететь с такого турнира», — цитирует Сальмана Fox Sports.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 3:1.

В составе команды Сенегала забитыми мячами отметились нападающие Булайе Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. У сборной Катара единственный гол на счету форварда Мохаммеда Мунтари.

Таким образом, Сенегал набрал три очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы A. Катар с нулём очков остался на последней, четвёртой, строчке.

Ранее главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе поделился эмоциями от матча с Катаром.