«Каролина» уступила «Бостону», Свечников сделал результативный пас

«Каролина Харрикейнз» в гостях потерпела поражение в овертайме от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).