«Каролина» уступила «Бостону», Свечников сделал результативный пас
Игра завершилась победой команды из Массачусетса со счётом 3:2.
В составе «Брюинз» шайбы забросили Давид Крейчи (40-я, 51-я минуты), Давид Пастрняк (64-я). У «Харрикейнз» отличился Стефан Ноэсен (7-я), Еспери Котканиеми (16-я). Андрей Свечников оформил результативную передачу.
«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» занимает пятое место.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин повторил личный рекорд по числу пасов в матчах с клубами Западной конференции.