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«Каролина» уступила «Бостону», Свечников сделал результативный пас

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«Каролина Харрикейнз» в гостях потерпела поражение в овертайме от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась победой команды из Массачусетса со счётом 3:2.

В составе «Брюинз» шайбы забросили Давид Крейчи (40-я, 51-я минуты), Давид Пастрняк (64-я). У «Харрикейнз» отличился Стефан Ноэсен (7-я), Еспери Котканиеми (16-я). Андрей Свечников оформил результативную передачу.

«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин повторил личный рекорд по числу пасов в матчах с клубами Западной конференции. 

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