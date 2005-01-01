Мартинес: матч с Мексикой будет финалом для Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Мексики.

«Матч с Мексикой будет финалом для Аргентины, потому что мы должны побеждать. Мы сделаем это, потому что от этого зависит наше будущее на турнире», — цитирует Мартинеса 90min.

Встреча сборных Мексики и Аргентины состоится 26 ноября. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано поделился ожиданиями от матча с Аргентиной.