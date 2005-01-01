Роналду: забить на пяти чемпионатах мира — значит совершить подвиг

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своём достижении.

«Забить на пяти чемпионатах мира — значит совершить подвиг, о котором я никогда бы не осмелился мечтать. Но это также доказательство того, что нет ничего невозможного», — написал Роналду в своих социальных сетях.

В первом туре чемпионата мира сборная Португалии обыграла команду Ганы со счётом 3:2. Роналду удалось отличиться в матче. 37-летний португалец стал первым игроком, который отметился голами на пяти мундиалях.

Нападающий также забивал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти во «Фламенго».