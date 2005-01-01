Егор Титов: время Роналду ушло, но он пока этого не понимает

Бывший капитан сборной России Егор Титов оценил игру нападающего команды Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Видно, как сильно сдал Криштиану Роналду. Интервью Пирсу Моргану сыграло с ним злую шутку. Его время ушло, но он пока этого не понимает. С этим сложно смириться, когда на протяжении долгих лет ты лучший футболист мира», — цитирует Титова РБК.

По мнению экс-футболиста московского «Спартака», по ходу матча с Ганой Роналду неоднократно ошибался, когда шёл в обводку.

«Да и пенальти сомнительный был против него. Я бы такой не поставил! Это даже не фол. Не знаю, почему главному арбитру не посоветовали посмотреть повтор. А пенальти это его, он выполнил его здорово, — добавил Титов.

В матче первого тура мундиаля сборная Португалии обыграла команду Ганы со счётом 3:2. Роналду отметился голом в матче. Он стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.

Ранее португальский журналист Record Sports Daily Флавио Мигель Силва высказался о победе национальной команды в матче со сборной Ганы.