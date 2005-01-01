Тренер сборной Эквадора: по ходу матча не чувствовали, что играем хуже Нидерландов

Тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Нидерландов.

«Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала под руководством ван Гала. Команды, которая диктовала стандарты. И мы по ходу матча не чувствовали, что играем хуже них», — цитирует Альфаро La Tercera.

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группы А (1:1). На шестой минуте забитым мячом отметился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. На 49-й минуте счёт сравнял форвард эквадорской сборной Эннер Валенсия.

Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором месте соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой позиции.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился эмоциями от матча с Эквадором.