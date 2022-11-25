Овечкин повторил личный рекорд по числу пасов в матчах с клубами Западной конференции

«Вашингтон Кэпиталз» встречается на своём льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».

Счёт в игре 1:0 в пользу столичной команды. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу на Ти Джей Оши. Этот пас стал для 37-летнего форварда 16-м в карьере в матчах с «Калгари». Таким образом, Овечкин повторил личный рекорд по числу результативных передач во встречах с клубами Западной конференции.

Ранее Овечкин оформил 16 передач в играх с «Анахайм Дакс».

Накануне Овечкин поздравил своего соотечественника Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» с новым достижением в НХЛ.