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Овечкин повторил личный рекорд по числу пасов в матчах с клубами Западной конференции

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«Вашингтон Кэпиталз» встречается на своём льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».

Счёт в игре 1:0 в пользу столичной команды. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу на Ти Джей Оши. Этот пас стал для 37-летнего форварда 16-м в карьере в матчах с «Калгари». Таким образом, Овечкин повторил личный рекорд по числу результативных передач во встречах с клубами Западной конференции.

Ранее Овечкин оформил 16 передач в играх с «Анахайм Дакс».

Накануне Овечкин поздравил своего соотечественника Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» с новым достижением в НХЛ.

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