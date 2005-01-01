Ван Гал: Нидерланды снова плохо владели мячом, проиграли все единоборства

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Эквадора.

«Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего», — цитирует ван Гала Calciomercato.

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группы А (1:1). На шестой минуте забитым мячом отметился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. На 49-й минуте счёт сравнял форвард эквадорской сборной Эннер Валенсия.

Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором месте соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой позиции.

Ранее защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился эмоциями от матча с Эквадором.