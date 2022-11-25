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Агент Головина: фанаты «Монако» очень тепло относятся к Саше

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Александр Клюев, агент Александра Головина, прокомментировал новость о том, что болельщики выбрали российского полузащитника лучшим футболистом «Монако» в ноябре.

«Саша заслужил это своим отношением и работой на тренировках и играх. Он всегда выкладывается на максимум. Болельщики Монако очень тепло относятся к Саше. Они видят, что он всегда отдаёт все силы игре», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

26-летний россиянин впервые в сезоне стал лучшим игроком месяца.

Головин получил 46% голосов болельщиков, опередив нападающих Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда.

В трёх матчах ноября полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Марсель» обыграл «Монако» с Головиным в матче 15-го тура Лиги 1.

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