Думфрис остался недоволен игрой сборной Нидерландов в матче с Эквадором

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о результате матча второго тура групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года с Эквадором.

«Расстроены нашей игрой? Конечно. Мы можем играть намного лучше. Но мы профессионалы, у нас очень опытная команда, мы ещё покажем свой максимум», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Думфрис также признался, что игра была непростой.

«Мы знали, что легко не будет. Но мы также знали, что нужно пытаться больше контролировать мяч. В итоге матч завершился вничью, мы всё ещё на первом месте. Нужно продолжать работать», — добавил голландец.

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:1.

На шестой минуте забитым мячом отметился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. На 49-й минуте счёт сравнял форвард эквадорской сборной Эннер Валенсия.

Таким образом, Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором месте соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой, позиции.

Ранее бывший нападающий амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил игру сборной Нидерландов на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.