Петрович: на мой взгляд, это самый оборонительный чемпионат мира в истории

Черногорский тренер Желько Петрович поделился мнением о чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«На мой взгляд, это самый оборонительный чемпионат мира в истории. В первом туре большинство хотело не проиграть, но во втором туре будет уже зрелищнее», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что сборная Катара первой лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.