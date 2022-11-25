Английские фанаты прошли на стадион в костюмах крестоносцев, несмотря на запрет ФИФА

Сборная Англии встречается с командой США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Несколько английских болельщиков прошли на стадион «Эль-Байт» в Эль-Хауре в костюмах крестоносцев, несмотря на запрет на подобные атрибуты со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.

Уточняется, что фанаты были облачены в кольчуги и плащи с красным крестом на груди.

Напомним, что два болельщика английской сборной с пластиковыми мечами и щитами не были допущены на матч первого тура с командой Ирана (6:2).

Счет после первого тайма в матче второго тура группы В Англия — США 0:0.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем с США на ЧМ-2022.