Булыкин: настоящие смотрины для Нидерландов на ЧМ-2022 будут в плей-офф

Бывший нападающий амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил игру сборной Нидерландов на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Сейчас они немного расслаблены, уверены, что всё будет нормально. А вот в плей-офф в матче с какой-то хорошей сборной будут настоящие смотрины для команды Нидерландов. Пешочком там они уже никого не обыграют», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Булыкин также выступал за голландские «Ден Хааг» и «Твенте».

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:1.

На шестой минуте забитым мячом отметился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. На 49-й минуте счёт сравнял форвард эквадорской сборной Эннер Валенсия.

Таким образом, Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором месте соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой, позиции.

Ранее сообщалось, что Валенсия возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022 в Катаре.