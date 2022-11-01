Тренер сборной Сенегала — о матче с Катаром: это коллективная победа

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Катара.

«Я очень доволен ребятами. Спасибо Менди, который держал нас в игре. Но пропущенного гола можно было избежать. Это коллективная победа», — цитирует Сиссе Calcio Mercato.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 3:1.

В составе команды Сенегала забитыми мячами отметились нападающие Булайе Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. У сборной Катара единственный гол на счету форварда Мохаммеда Мунтари.

Таким образом, Сенегал набрал три очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы A. Катар с нулём очков остался на последней, четвёртой строчке.

Ранее нападающий сборной Сенегала Булайе Диа поделился эмоциями от матча с Катаром.