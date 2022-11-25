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Хлусевич: «Спартак» не единственный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство

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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил шансы клубов РПЛ в борьбе за чемпионство с «Зенитом».
Хлусевич: «Спартак» не единственный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы единственные конкуренты «Зенита»? Не думаю. Есть ЦСКА, «Ростов», «Динамо». Даже если брать по очкам, то совсем рядом «Ростов». Так что вся борьба впереди», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что реально играть на равных с основой «Зенита».

«В матче Кубка Клаудиньо был травмирован. Так что можно играть и побеждать», — сказал Хлусевич.

«Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Далее идут «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29). Лидирует в чемпионате «Зенит» (42 очка).

Ранее форвард нидерландской сборной Стивен Бергвейн заявил, что присутствие Квинси Промеса в составе национальной команды положительно сказалось бы на чемпионате мира.

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