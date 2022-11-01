Буффон — о победе сборной Ирана: вы войдёте в историю за своё мужество

Бывший вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Ирана и Уэльса.

«Вы войдёте в историю за своё мужество. Сегодняшняя победа — это знак надежды и силы для тех, кто в вашей стране борется за свободу. Для многих вы герои, для меня пример», — написал Буффон в своих социальных сетях.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 2:0.

Иран набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B. Уэльс с одним очком опустился на последнюю, четвёртую строчку.

В группе B также выступают команды Англии и США, которые сыграют между собой сегодня, 25 ноября. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал победу над командой Уэльса в матче ЧМ-2022.