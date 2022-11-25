Мэр Лондона раскритиковал ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022

Мэр Лондона Садик Хан раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на ношение радужных повязок на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я зол на ФИФА за то, что они так слабы, когда дело касается отстаивания наших ценностей. Я понимаю, почему в некоторых культурах употребление алкоголя запрещается. Но для меня есть красная черта, когда речь заходит о том, что люди не могут быть собой. ФИФА, оглядываясь назад, будет стыдно за свою позицию», — приводит The Canary слова Хана в интервью Gaydio.

Напомним, что сборные Англии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Уэльса и Швейцарии отказались от ношения радужных повязок на чемпионате мира в Катаре из-за запрета ФИФА.

Ранее сообщалось, что глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришла с радужной повязкой на матч первого тура ЧМ-2022 в Катаре с командой Японии.