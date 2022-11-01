Аршавин считает, что у сборной Нидерландов нет идей

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру сборной Нидерландов в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Эквадора.

«У Нидерландов нет идей. Непонятно, хотят ли они отходить, хотят ли они прессинговать. Играют как придётся, как позволит соперник. Сборная Нидерландов напоминала Бельгию в матче с Канадой, они просто сопротивлялись напору», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группы А (1:1). На шестой минуте забитым мячом отметился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. На 49-й минуте счёт сравнял форвард эквадорской сборной Эннер Валенсия.

Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором месте соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Валенсия возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022 в Катаре.