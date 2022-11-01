Аршавин — о матче Нидерланды — Эквадор: латиноамериканцы заслуживают добрых слов

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результате матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Нидерландов и Эквадора.

«Сборная Эквадора заслуживает добрых слов. Неуступчивая команда, хочет забивать. Голландцы просто катают мяч», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа. Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:1.

На шестой минуте забитым мячом отметился нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. На 49-й минуте счёт сравнял форвард эквадорской сборной Эннер Валенсия.

Таким образом, Нидерланды и Эквадор набрали по четыре очка и расположились в турнирной таблице группы A на первом и втором местах соответственно. Сенегал с тремя очками занимает третью строчку, Катар с нулём очков идёт на последней, четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что сборная Катара первой лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.