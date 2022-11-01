Валенсия повторил рекорд Саленко по голам подряд на ЧМ по футболу
Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия повторил рекорд чемпионатов мира, забив шесть последних мячей своей команды на турнире.
Валенсия отметился голом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Нидерландов (1:1).
Таким образом, нападающий сравнялся по числу голов команды подряд с португальцем Эйсебио (1966 год), итальянцем Паоло Росси (1982) и россиянином Олегом Саленко (1994).
На ЧМ-2022 в Катаре 33-летний эквадорец с тремя голами возглавляет гонку бомбардиров.
Ранее сообщалось, что гол Валенсии спас Эквадор от поражения в матче с Нидерландами на ЧМ-2022.