Сборная Катара первой лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

Сборная Катара потеряла шансы на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу 2022 года.

Это случилось после матча второго тура группы А между сборными Нидерландов и Эквадора, который закончился вничью — 1:1. Таким образом, команда Катара стала первой сборной, которая лишилась шансов выйти в плей-офф ЧМ-2022.

Для остальных трёх команд группы все решится в матчах третьего тура 29 ноября. Сенегал встретится с Эквадором, а Нидерланды сыграют с Катаром, для которого игра уже не имеет турнирного значения.

Арабская сборная с нулём очков занимает последнее место в группе. Лидируют в группе А Нидерланды (четыре очка). Далее расположились Эквадор (четыре) и Сенегал (три).

Ранее сообщалось, что гол Эннера Валенсии спас Эквадор от поражения в матче с Нидерландами на ЧМ-2022.