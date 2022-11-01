Нидерланды обыгрывают Эквадор после первого тайма матча ЧМ-2022

Сборная Нидерландов обыгрывает команду Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

После первого тайма встречи, которая проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, счёт 1:0.

В составе сборной Нидерландов забитым мячом отметился нападающий Коди Гакпо.

На третьей добавленной к первому тайму минуте полузащитник команды Эквадора Первис Эступиньян забил мяч, но главный арбитр Мустафа Горбаль отменил гол из-за офсайда.

Ранее сообщалось, что сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира командой, представляющей страну-хозяйку и проигравшей два матча на групповом этапе.