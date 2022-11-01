India.com: игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной

Все игроки сборной Саудовской Аравии по футболу получат в качестве премии за победу над Аргентиной на чемпионате мира в Катаре по премиальному автомобилю Rolls-Royce Phantom. Об этом сообщает портал India.com.

«Правительство Саудовской Аравии объявило, что каждый игрок национальной сборной по футболу, участвовавший в победе над Аргентиной, получит Rolls-Royce Phantom», — говорится в заявлении.

22 ноября Аргентина уступила Саудовской Аравии со счётом 1:2 в первом туре чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Позднее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября выходным днём, чтобы все смогли отметить победу над Аргентиной на чемпионате мира.