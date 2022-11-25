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Колосков заявил, что РФС не будет выходить из состава УЕФА

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что организация приняла решение выйти из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.
Колосков заявил, что РФС не будет выходить из состава УЕФА
  • РИА Новости

«Это какая-то утка, запущенная непонятно кем. Решение о переходе в другую конфедерацию принимает не один человек, а конференция РФС, которая не проводилась. Так что ни о каком переходе речи сейчас не может быть», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее министр спорта Олег Матыцин ответил на призывы Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА.

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