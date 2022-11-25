Сенегал после ошибки защитника Катара открыл счёт в матче ЧМ-2022
Нападающий сборной Сенегала Булайе Диа открыл счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Катара.
- AP
- © Thanassis Stavrakis
26-летний сенегалец забил на 41-й минуте встречи после отскока мяча от соперника в чужой штрафной.
Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.
Ранее сообщалось, что Иран впервые в истории победил европейскую сборную на ЧМ по футболу.
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