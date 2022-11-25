Сенегал после ошибки защитника Катара открыл счёт в матче ЧМ-2022

Нападающий сборной Сенегала Булайе Диа открыл счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Катара.

AP

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