Полузащитник Ирана Чешми признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Уэльсом

Защитник сборной Ирана Роузбеш Чешми признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Уэльса.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 2:0.

В составе сборной Ирана в добавленное ко второму тайму время забили Чешми и защитник Рамин Резаян.

Иран набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B. Уэльс с одним очком опустился на последнюю, четвёртую, строчку.

В третьем круге группового этапа иранцы сыграют со сборной США, а валлийцы встретятся с командой Англии. Обе игры состоятся 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Иран впервые в истории победил европейскую сборную на ЧМ по футболу.