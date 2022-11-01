Бэйл — о поражении Уэльса от Ирана: мы все опустошены, но должны взять себя в руки

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от команды Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мы боролись до последней секунды, и нам нужно продолжать борьбу. Мы все опустошены, но должны немедленно взять себя в руки. Это будет непросто», — приводит слова Бэйла ESPN.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 2:0.

Иран набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B. Уэльс с одним очком опустился на последнюю, четвёртую строчку.

В группе B также выступают команды Англии и США, которые сыграют между собой сегодня, 25 ноября. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Иран впервые в истории победил европейскую сборную на ЧМ по футболу.