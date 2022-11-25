Клебо: происходящее в мире должно прекратиться прежде, чем я встречусь с Большуновым

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на слова Александра Большунова об отношении к россиянам.

«Как спортсмену Большунову сейчас действительно нелегко. Ему сейчас не позавидуешь. Я тоже хотел бы соревноваться с самыми лучшими во всех гонках. Но то, что сейчас происходит в мире, должно прекратиться прежде, чем я снова встречусь с Большуновым», — цитирует Клебо TV2.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Большунов заявил, что на Западе должны перестать во всём обвинять русских.