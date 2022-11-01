Катар и Сенегал объявили составы на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Катара и Сенегала на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

С первых минут в составе сборной Катара выйдут Баршам, Мигел, Мохаммад, Хухи, Хассан, Ахмед, Аль-Хайдос, Мадибо, Будиаф, Афиф, Али.

В стартовый состав сборной Сенегала попали Менди, Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло, Гейе, Менди, Сарр, Дьятта, Дьедиу, Диа.

Встреча состоится 25 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Игра начнётся в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Иран в большинстве победил Уэльс в матче ЧМ-2022.