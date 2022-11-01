Азмун схватил за горло тренера во время празднования второго гола в ворота Уэльса

Сборная Ирана одержала победу над командой Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Нападающий иранской команды Сердар Азмун не смог сдержать эмоций и схватил за горло тренера национальной сборной Карлуша Кейруша во время празднования второго гола в ворота Уэльса.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райяне и завершилась со счётом 2:0.

Азмун был заменён на Карима Ансарифарда на 68-й минуте из-за травмы ноги.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси получил первую красную карточку в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ирана.