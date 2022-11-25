Голландский журналист: атака Нидерландов ничего не теряет в отсутствие Промеса

Нидерландский журналист газеты Gelderlander Лекс Ламмерс высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Квинси Промеса в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре.

«В сборной есть исполнители намного сильнее и моложе Квинси. Атака сборной Нидерландов ничего не теряет в отсутствие Промеса. В сборной ван Гала нападающий «Спартака» не был бы на ведущих ролях и не определял бы игру команды», — цитирует Ламмерса Sport24.

По его словам, претензий к футболисту ни у фанатов сборной, ни у главного тренера нет. Он также отметил, что форвард всё равно не попал бы в состав национальной команды.

Встреча первого тура группы A между Нидерландами и Сенегалом на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

Ранее форвард нидерландской сборной Стивен Бергвейн заявил, что присутствие Промеса в составе национальной команды положительно сказалось бы на чемпионате мира.