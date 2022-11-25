Голкипер Васютин присоединился к «Зениту» после аренды в «Юргордене»
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Воспитанник сине-бело-голубых тренируется по индивидуальной программе на базе в Удельном парке, сообщается на официальном сайте клуба.
За основу «Зенита» футболист провёл три матча, став чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.
В 2021 и 2022 годах Васютин выступал на правах аренды за шведский «Юргорден» и принял участие в 19 матчах.
Ранее сообщалось, что арбитр Владимир Москалёв заменит Сергея Карасёва на матче между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в последнем туре группового этапа Кубка России.