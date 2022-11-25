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Голкипер Васютин присоединился к «Зениту» после аренды в «Юргордене»

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Пресс-служба «Зенита» сообщила, что вратарь Александр Васютин присоединился к санкт-петербургскому клубу после аренды в «Юргордене».
Голкипер Васютин присоединился к «Зениту» после аренды в «Юргордене»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Воспитанник сине-бело-голубых тренируется по индивидуальной программе на базе в Удельном парке, сообщается на официальном сайте клуба.

За основу «Зенита» футболист провёл три матча, став чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В 2021 и 2022 годах Васютин выступал на правах аренды за шведский «Юргорден» и принял участие в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что арбитр Владимир Москалёв заменит Сергея Карасёва на матче между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в последнем туре группового этапа Кубка России.

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