Канчельскис: никто не перебьёт рекорд Роналду на ЧМ в ближайшее время

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на рекорд форварда Португалии Криштиану Роналду на чемпионатах мира.

«Думаю, никто из футболистов не перебьёт рекорд в ближайшее время», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В матче первого тура мундиаля сборная Португалии обыграла команду Ганы со счётом 3:2. Роналду отметился голом в матче. Он стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.

Ранее португальский журналист Record Sports Daily Флавио Мигель Силва высказался о победе национальной команды в матче со сборной Ганы.