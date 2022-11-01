Нападающий Ганы ответил на критику после празднования гола в стиле Роналду

Нападающий сборной Ганы Осман Букари прокомментировал празднование гола в стиле форварда команды Португалии Криштиану Роналду в матче на чемпионате мира в Катаре.

«То, что я проявил неуважение к Роналду, — это неправда. Моё воспитание не позволяет мне проявлять неуважение к старшим, не говоря уже о моих кумирах», — написал футболист в соцсетях.

В матче первого тура мундиаля сборная Португалии обыграла команду Ганы со счётом 3:2. Второй гол африканцев забил Букари. Он отпраздновал взятие ворот в стиле Криштиану.

Ранее Роналду оценил фотографию, на которой он празднует гол на фоне плаката с изображением Лионеля Месси.