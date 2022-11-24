Гаджиев назвал спорным момент с назначением пенальти в матче Португалия — Гана

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение пенальти в матче между сборными Португалии и Ганы на чемпионате мира в Катаре.

«Момент с Роналду — вообще очень спорная и сомнительная история. Всё равно очень много зависит от субъективного решения судьи, хоть и есть VAR», — цитирует Гаджиева Sport24.

Нападающий Криштиану Роналду заработал пенальти, а также сам его исполнил. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд по голам на чемпионатах мира.