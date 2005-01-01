Канчельскис: Роналду установил уникальный рекорд, но величие проявляется не в этом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на рекорд нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

«Раз Роналду установил рекорд, значит, великий. Такого достижения ни у кого нет. Но величие проявляется не в этом. Однако рекорд установил — вопросов нет», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В первом туре чемпионата мира сборная Португалии обыграла команду Ганы со счётом 3:2. Роналду забил гол в матче. 37-летний португалец стал первым игроком, который отметился голами на пяти мундиалях.

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд по голам на чемпионатах мира.