Главный тренер сборной Сербии считает Бразилию фаворитом ЧМ-2022

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович отреагировал на поражение от команды Бразилии в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.

«Считаю ли Бразилию фаворитом? Одним из таковых. У нас мог быть другой сценарий матча, если бы не травмы игроков, но не стыдно проиграть», — сказал тренер на пресс-конференции.

Встреча между командами проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу южноамериканцев.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о состоянии нападающего Неймара после матча первого тура с командой Сербии на чемпионате мира в Катаре.