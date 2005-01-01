Феликс — второй после Роналду самый молодой автор дебютного гола за Португалию на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс отметился голом в матче первого тура с командой Ганы на чемпионате мира в Катаре.

В возрасте 23 лет и 14 дней игрок стал вторым самым молодым автором гола Португалии на мундиалях. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду (21 год 132 дня).

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу сборной Португалии.

В следующем туре сборная Португалии встретится с командой Уругвая. Игра пройдёт 28 ноября.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду — первый европеец, сыгравший в десяти крупных международных турнирах.