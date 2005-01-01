Сборная Португалии стартовала с победы на ЧМ впервые с 2006 года

В первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Португалии обыграла команду Ганы.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Фернанду Сантеша.

Таким образом, португальцы стартовали на мундиале с победы впервые за 16 лет.

В следующем туре сборная Португалии встретится с командой Уругвая. Игра пройдёт 28 ноября.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду — первый европеец, сыгравший в десяти крупных международных турнирах.