Сборная Португалии стартовала с победы на ЧМ впервые с 2006 года
В первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Португалии обыграла команду Ганы.
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Фернанду Сантеша.
Таким образом, португальцы стартовали на мундиале с победы впервые за 16 лет.
В следующем туре сборная Португалии встретится с командой Уругвая. Игра пройдёт 28 ноября.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду — первый европеец, сыгравший в десяти крупных международных турнирах.