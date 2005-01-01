Винисиус: ждал 22 года, чтобы попасть на ЧМ

Полузащитник сборной Бразилии Винисиус Жуниор отреагировал на свой дебют в матче первого тура чемпионата мира в Катаре с командой Сербии.

«Очень доволен нашим дебютом. Мы начали по-настоящему, с правой ноги — с победы. Я ждал 22 года момента, когда попаду сюда. У нас впереди шесть финалов», — сказал Винисиус после матча.

Встреча между командами проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу южноамериканцев.

Ранее капитан сборной Бразилии упрекнул главного тренера Сербии в неуважении.