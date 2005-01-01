Вагнер Лав считает, что Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высказался о победе сборной Бразилии над Сербией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Ришарлисон сделал то, что от него ожидали. Два гола в дебютном матче — это очень хороший старт! Кого Бразилия победит в финале чемпионата мира? Я думаю, это будет Франция», — заявил футболист Metaratings.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0. В составе сборной Бразилии дубль оформил нападающий Ришарлисон.

Бразилия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы G. Сербия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой, строчке.

Ранее сообщалось, что Ришарлисон признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Бразилия — Сербия.