Роналду покинул пресс-конференцию на ЧМ-2022 после вопроса о «Манчестер Юнайтед»

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду резко ответил на вопрос об уходе из «Манчестер Юнайтед».

«Эта глава закрыта. Я помог команде сборной Португалии выиграть, мы сыграли хорошо. Всё остальное не имеет значения. Главное сейчас — чемпионат мира», — цитирует Роналду Daily Mail.

После ответа нападающий покинул пресс-конференцию.

Благодаря голу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы 37-летний португалец стал первым игроком, который забил на пяти мундиалях.

22 ноября стало известно, что МЮ расторг контракт с Роналду. Перед началом ЧМ игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в Роналду.