Шесть футболистов оформили дубли в первом туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре

Шесть футболистов смогли оформить дубли в первом туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Первый дубль оформил нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия в матче с командой Катара в день открытия мундиаля. 21 ноября отличились форвард английской команды Букайо Сака в матче с Ираном, а также иранский нападающий Мехди Тареми.

В игре между Францией и Австралией отличился Оливье Жиру, Испания — Коста-Рика — Ферран Торрес, Бразилия — Сербия — Ришарлисон.

Матчи второго тура чемпионата мира стартуют 25 ноября в 13:00 по мск с игры между сборными Уэльса и Ирана.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Сербии.