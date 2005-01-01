Впервые за 36 лет в первом туре ЧМ не показали ни одной красной карточки

В матчах первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре не был удалён ни один игрок.

Как сообщает Opta, начиная с чемпионата мира 1986 года в Мексике без красных карточек не обходился ни один стартовый тур.

На чемпионате мира 2018 года в России в рамках первого тура в матче Колумбии и Японии (1:2) был удалён хавбек южноамериканской команды Карлос Санчес.

Ранее сообщалось, что дубль нападающего Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022 в Катаре.