Сербия проиграла восемь из десяти матчей на чемпионатах мира как независимая страна

Сборная Сербии потерпела поражение в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Бразилии.

Сербская команда имеет самый высокий процент поражений (80%) среди сборных, которые сыграли не менее десяти матчей на чемпионатах мира.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0. В составе сборной Бразилии дубль оформил нападающий Ришарлисон.

Таким образом, Бразилия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы G. Сербия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее нападающий сборной Бразилии Ришарлисон стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в дебютном матче на ЧМ.