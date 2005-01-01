Тренер сборной Ирана раскритиковал журналиста за политический вопрос

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш подверг критике журналиста за вопрос о политической ситуации в стране.

«Почему вы не задаёте подобные вопросы тренеру сборной Англии? Почему вы не спрашиваете о таком у других тренеров? Это единственное, о чём я хочу спросить. Спросите у Саутгейта, что он думает об Англии, США и их выходе из Афганистана?» — приводит слова Кейруша Evening Standard.

21 ноября сборная Ирана потерпела поражение от команды Англии со счётом 2:6 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Во втором туре иранские футболисты сыграют с Уэльсом, а англичане — с США.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Ирана в знак протеста не спели гимн страны перед матчем ЧМ-2022 в Катаре.