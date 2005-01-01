Тренер сборной Ганы — о голе Роналду: судьи преподнесли особый подарок

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо подвёл итоги матча с Португалией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Очевидно, я разочарован. Португалия владела мячом, и мы знали, что в этом она хороша, но мы здорово защищались. Когда кто-то забивает, я могу его только поздравить. Поздравляю Роналду. Судьи преподнесли особый подарок», — цитирует Аддо Record.

Встреча проходила на «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 3:2.

Португалия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы H. Гана с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу над командой Ганы.