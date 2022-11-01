Aftonbladet: ФИФА открыла дело из-за скандирований мексиканских болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело из-за оскорбительных скандирований болельщиков сборной Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Польши.

Как сообщает Aftonbladet, речь идёт о фактах «оскорбления достоинства страны, лица или группы лиц презрительными, дискриминационными или оскорбительными словами».

По информации El Universal, кричалки мексиканских болельщиков носили гомофобный характер.

Ранее сообщалось, что Мексика и Польша сыграли вничью в матче ЧМ-2022 в Катаре.