Феликс: с самого детства мечтал играть с Роналду в сборной Португалии

Форвард сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал игру вместе с нападающим и капитаном национальной команды Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Ганой (3:2).

«С самого детства мечтал играть с Роналду в сборной Португалии. Моя мечта сбылась, и это невероятно», — приводит слова форварда «Чемпионат».

В прошедшей встрече на «Стэдиум 974» в Дохе Феликс и Роналду забили по одному мячу.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Португалия — Гана.