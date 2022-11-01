21:28 24 ноября
Описание фото

Роналду стал самым молодым и самым возрастным автором гола за сборную Португалии на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым молодым и самым возрастным автором гола за сборную Португалии на чемпионате мира.

В 2006 году 21-летний португальский футболист отличился во встрече с Ираном, в 2022 году в 37 лет забил мяч с пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со сборной Ганы. 

Ранее сообщалось, что Роналду обогнал форварда команды Аргентины Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира.

Новости smi2.ru