Роналду стал самым молодым и самым возрастным автором гола за сборную Португалии на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым молодым и самым возрастным автором гола за сборную Португалии на чемпионате мира.

В 2006 году 21-летний португальский футболист отличился во встрече с Ираном, в 2022 году в 37 лет забил мяч с пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со сборной Ганы.

Ранее сообщалось, что Роналду обогнал форварда команды Аргентины Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира.